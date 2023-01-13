Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, İngiltere Championship Ligi kulüplerinden Hull City'den Doğukan Sinik'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen törenle 23 yaşındaki Doğukan Sinik, kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Törende açıklamalarda bulunan Doğukan, Antalyaspor'da döndüğü için mutlu olduğunu belirtti.

Kendisi için süre almanın önemine dikkati çeken Doğukan, "Kendimi evimde, yuvamda hissediyorum. Benim açımdan güzel bir tercih oldu. Takımı, hocayı biliyorum. Adaptasyon sorunu yaşamadım. Umarım çok büyük katkılar veririm. Bıraktığım gibi devam ederim." dedi.

İngiltere'de antrenman sistemini maçlara benzeten Doğukan, "Çok ağır antrenmanlar yaptık. Buradaki antrenman sistemiyle çok farklı antrenmanlarımız. O nedenle hazırım. Çok fazla şans bulamadığım için döndüm." değerlendirmesinde bulundu.

Doğukan, futbol sorumlusu Nuri Şahin'in kendisine her zaman destek olduğunu kaydetti.