Nuri Şahin'in ekibi Antalyaspor'a bir darbe de Beşiktaş'tan gelebilir. Orta saha arayışındaki Beşiktaş, Akdeniz ekibinin önemli oyuncularından biri olan Fernando Martins ile ilgileniyor. Takımdaki birkaç oyuncuya veda etme ihtimali olan Nuri Şahin'in ise ligde iyi bir sıralamaya sahip olmak için nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

NURİ ŞAHİN'Lİ ANTALYASPOR 14. SIRADA

Süper Lig'de 18 puan ile 14. sırada olan ve küme potasına çok yakın konumda bulunan Antalyaspor'da birkaç isim transfer hedefinde. Haji Wright, Bünyamin Balcı, Güray Vural ve son olarak Fernando Martins'in konuşulduğu kritik süreç, nasıl sonuçlanacak çok merak ediliyor. Eğer Antalyaspor bu oyuncuların gitmesine izin verirse, ligin kalan bölümünde Nuri Şahin'i çok daha zor bir süreç bekliyor olacak.