Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ANTALYASPOR - ALANYASPOR 11'LER:
Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Emrecan, Veysel, Güray, Fernando, Ufuk, Larsson, Doğukan, Ndao, Haji Wright.
Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan, Rassoul, Balkovec, Fatih, Umut, Cavaleiro, Doumbia, Efecan, Ahmed Hassan.
ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Alanyaspor maçı 14 Nisan Cuma günü saat 20:30'da başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.