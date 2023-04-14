Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta müsabakasında Antalyaspor sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ANTALYASPOR - ALANYASPOR 11'LER:

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Emrecan, Veysel, Güray, Fernando, Ufuk, Larsson, Doğukan, Ndao, Haji Wright.

Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan, Rassoul, Balkovec, Fatih, Umut, Cavaleiro, Doumbia, Efecan, Ahmed Hassan.

ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Alanyaspor maçı 14 Nisan Cuma günü saat 20:30'da başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.