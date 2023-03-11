Antalyaspor - Kayserispor maçı | CANLI
Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor sahas��nda Kayserispor'u konuk ediyor. Antalyaspor - Kayserispor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Antalyaspor A.Ş. Haberleri
Yayın Tarihi: 11.03.2023- 15:49 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023- 15:51
ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Kayserispor maçı saat 16.00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.
ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Emrecan, Güray, Fernando, Ufuk, Fredy, Ndao, Larsson, Wright
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Uzodimma, Campanharo, Karimi, Kemen, Cardoso, Mane, Thiam