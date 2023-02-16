Antalyaspor, Macaristan ekiplerinden Paksi FC forması giyen Balint Szabo'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Antalyaspor'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Macaristan'ın Paksi FC takımından profesyonel futbolcu Balint Szabo ile satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalamıştır" denildi.
22 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplamda 18 maçta süre alırken, 2 gol ve 2 asist üretti.
📌 Kulübümüz, Macaristan'ın Paksi FC takımından profesyonel futbolcu Bálint Szabó ile satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalamıştır.— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) February 16, 2023
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/DctCU8eKaJ