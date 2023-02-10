Süper Lig ekibi Antalyaspor, Lokomotiv Moskova'dan 19 yaşındaki stoper Mark Mampassi'yi kadrosuna kattı. Akdeniz kulübü, oyuncusu satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiraladı.
📌 Kulübümüz, Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımından profesyonel futbolcu Mark Mampassi ile satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalamıştır.— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) February 10, 2023
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/La5vNhHxl3