Bertuğ Yıldırım Antalyaspor'da

Antalyaspor, Süper Lig'den çekilen Hatayspor'dan genç santrfor Bertuğ Yıldırım ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Akdeniz ekibinin başkanı Aziz Çetin bu transfer hakkında konuştu.