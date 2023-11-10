Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü ile Bitexen Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

MKE ANKARAGÜCÜ - BITEXEN ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LER

MKE Ankaragücü: Gikiewicz, Hayrullah, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Tolga, Pedrinho, Efkan, Rodrigues, Chatzigiovanis, Sowe

Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Veysel, Ömer, Erdoğan, Saric, Safuri, Erdal Rakip, Jehezkel, Larsson, Buksa

MKE ANKARAGÜCÜ - BITEXEN ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

MKE Ankaragücü - Bitexen Antalyaspor maçı 10 Kasım Cuma günü saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.