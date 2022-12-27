Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, önemli hatalar yaptıklarını ve maçı kaybettiklerini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Groenendijk, "Yine geçen maçlardan ders çıkarılmayan hatalar zinciri yaşadık diyebilirim. Buraya eksik oyuncularla geldik ama bu mazeretlerin arkasına sığınmıyoruz. Yeterli oyuncu grubuna sahibiz, böyle durumlarda diğer oyuncularımıza forma şansı doğruyor, bunu iyi kullanmalıydılar." dedi.

İlk 60 dakikada takım savunmasını iyi yaptıklarını aktaran Antalyaspor Teknik Sorumlusu, "Çok pozisyona giremedik, girdiklerimizi değerlendiremedik. Oyuna sonradan giren Deniz Türüç'ü ben de biliyorum, oyuncularımıza da söylemiştik. Solak bir oyuncu, sol ayağına şut imkanı vermemeliydik. Soluna aldığında kapatamadık ve 30 metreye yakın mesafeden gol yedik, bu da mağlubiyete sebep oldu. Bu durumdan çıkmamız gerekiyor. Burada oyuncu grubuna inanıyoruz ama gerçekleri saklayamayız, yapılan hataları onlara söylememiz gerekiyor. Gol atıp kazanmalıyız, bu durumdan çıkışımız ancak böyle olur." şeklinde konuştu.

Groenendijk, ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıkan Houssam Ghacha'nın durumu hakkında ise, "Ghacha, maalesef formda olan bir oyuncumuzdu, sakatlandı ve çıkmak zorunda kaldı. Yarın kontrolden sonra durumu netleşir. Sanırım hamstring ile ilgili sakalık yaşadı, umarım uzun süreli bir sakatlık olmaz." açıklamasında bulundu.