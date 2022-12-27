Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir, evinde Antalyaspor'u konuk etti. Zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir ile Fraport TAV Antalyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele turuncu-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Deniz Türüç ve 66'da Daniel Aleksic kaydetti.

Bu sonucun ardından Başakşehir 2 maç sonra kazandı ve 30 puana yükseldi. Antalyaspor ise üst üste 2. mağlubiyetini alarak 16 puanda kaldı.

Ligin 17. haftasında Başakşehir deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Antalyaspor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

MAHMUT TEKDEMİR CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Başakşehir'in kendi sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldiği mücadelenin 33'üncü dakikasında sarı kart gören Mahmut Tekdemir, cezalı duruma düştü. Ligde 4'üncü sarı kartını gören tecrübeli oyuncu, Süper Lig'in 17'nci haftasında Başakşehir'in deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Antalyaspor'un sol kanattan kullandığı kornerde, Başakşehir savunmasında Ndayishimiye'nin ceza sahası dışına uzaklaştırdığı topu önünde bulan Bünyamin Balcı'nın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

57. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç, açısını düzeltip ceza sahası dışından çok sert vurdu, meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 1-0

66. dakikada ev sahibi takım ikinci golünü buldu. Sol kanattan Lima'nın altıpas içine yaptığı ortada kaleci Muhammed topu elinden kaçırdı. Kale ağzında meşin yuvarlağı önünde bulan Aleksic, topu ağlara yolladı: 2-0

Medipol Başakşehir karşılaşmayı 2-0 kazandı.