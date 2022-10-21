Antalyaspor - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Antalyaspor ile İstanbulspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - İstanbulspor maçı 21 Ekim Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR EVİNDE ÜSTÜN



Antalyaspor rakibi İstanbul temsilcisiyle Antalya'da oynadığı 13 maçta üstünlüğü elinde bulunduruyor. Antalyaspor, bu maçlarda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. İki ekip arasında oynanan maçlarda İstanbulspor'un 5-2 kazandığı mücadele ise en fazla gol atılan maç olarak kayıtlarda yer aldı. En farklı skorla biten mücadele ise 1972-1973 sezonunda TFF 2. Lig'de yine İstanbulspor'un 4-0 sahadan galip ayrıldığı maç oldu.



3 OYUNCU CEZASINI TAMAMLADI



Fraport TAV Antalyaspor'da Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören ve 2 hafta cezalı duruma düşen Soner Aydoğdu ile Shoya Nakajima ve Corendon Alanyaspor maçında sarı kart cezasını tamamlayan Güray Vural, zorlu maçta futbol sorumlusu Nuri Şahin'in görev vermesi halinde sahada olacak. Ayrıca sakatlıklarından dolayı son oynanan Alanyaspor maçında sahaya çıkamayan ve hafta içerisinde yapılan bazı antrenmanlarda yer alan kaleci Boffin ile Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Martins'in de görev verilmesi halinde yeşil zeminde olacağı öğrenildi.



2 EKSİK VAR



Antalyaspor'da sakatlıklarından dolayı Alassane Ndao ile Fredy, İstanbulspor maçında oynayamayacak. Kırmızı beyazlılarda sarı kart sınırında yer alan Fernando Martins kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve sonraki hafta deplasmanda oynanacak Sivasspor maçında sahada yer alamayacak.