Süper Lig 'e geri dönüyor... Akşam'ın haberine göre Ligde 6 maçtır galibiyete hasret kalan ve son olarak Alanyaspor 'a 3-2 mağlup olan Antalyaspor'da teknik direktör Nuri Şahin tartışılmaya başlandı. Geçtiğimiz sezon rüya gibi bir süreç geçiren Akdeniz ekibinde bu yıla kötü başlayan genç teknik adam eleştirilmeye başlandı. Bir grup Antalyaspor taraftarı ise hocalık koltuğu için Aykut Kocaman'ı düşünüyor.

AYKUT KOCAMAN İÇİN KAMPANYA BAŞLATTILAR

Antalyasporlu taraftarlar, takımın başına boşta bulunan Aykut Kocaman'ın getirilmesi için kampanya başlatmış durumda. Son olarak Başakşehir'i çalıştıran ve 1 senedir boşta olan tecrübeli teknik adam için taraftarlar sosyal medyadan mesaj yağdırıyor. Nuri Şahin ile uzun süreli bir planlama yaptığını açıklayan Antalyaspor'un ise nasıl bir süreç izleyeceği merakla bekleniyor.



TEKLİFLERİ REDDEDİYOR

Başakşehir'den ayrıldıktan sonra birçok teklif alan Aykut Kocaman için son olarak Samsunspor devreye girmişti. Tecrübeli teknik adamın Karadeniz ekibine olumsuz dönüş yaptığı belirtilirken, Kocaman'ın bu sene kesinlikle takım çalıştırmayı düşünmediği ve 'Seneye takım çalıştıracağım' yanıtı verdiği öğrenildi.

Kariyerinde Fenerbahçe ile lig, Konyaspor ile Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunan Aykut Kocaman, son olarak Başakşehir'de görev almıştı. Kocaman, İstanbul ekibiyle 29 maça çıkarken, 1.14 puan ortalaması tutturdu ve daha sonra görevi Emre Belözoğlu'na teslim etti.