Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında son şampiyon Trabzonspor'u 5-2 yenerek dikkatleri üzerine çeken Antalyaspor'da işler yolunda gitmiyor. Adana Demirspor maçına kadar oynadığı 3 maçı da kaybeden Antalyaspor, Adana Demirspor maçının 8. dakikasında 10 kişi kaldı.
Antalyaspor Adana Demirspor maçında Shoya Nakajima 18 saniyede kırmızı kart gördü! Annesi gözyaşlarını tutamadı
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Adana Demirspor'u konuk etti ve rakibine 3-0'lık skorla mağlup oldu. Antalya ekibinde Shoya Nakajima, oyuna sonradan girerken 18 saniyede kırmızı kart gördü. Maçı izlemeye gelen ailesinden, annesi gözyaşlarına hakim olamadı. İşte detaylar...
Sabah'ın derlediği habere göre; Kırmızı-beyazlılarda Soner Aydoğdu rakibine yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Konuk ekipte ise Yaroslav Rakitskiy, 39. dakikadaki kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı. Adana Demirspor ilk yarıyı Younes Belhanda'nın 47. saniyede attığı golle 1-0 önde tamamlarken ikinci yarıda ilginç bir an yaşandı.
18 SANİYEDE KIRMIZI KART GÖRDÜ!
Antanyaspor'un yeni transferlerinden Japon on numara Shoya Nakajima 58. dakikanın 12. saniyesinde oyuna dahil oldu. Japon oyuncu, 18 saniye sonra rakibine sert bir hareket yaptı.