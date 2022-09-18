Sabah'ın derlediği habere göre; Kırmızı-beyazlılarda Soner Aydoğdu rakibine yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Konuk ekipte ise Yaroslav Rakitskiy, 39. dakikadaki kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı. Adana Demirspor ilk yarıyı Younes Belhanda'nın 47. saniyede attığı golle 1-0 önde tamamlarken ikinci yarıda ilginç bir an yaşandı.