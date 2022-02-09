Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Fenerbahçe'den Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattı. Kırmızı beyazlı ekip, bu transferi Ezel dizisi temalı bir video ile duyurdu.
İşte o paylaşım...
👊🏻 ''Ne kadar değişirsen değiş, nerede mutlu olduysan hep oraya çevirirsin kafanı!''— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) February 8, 2022
🔥 Kulübümüz Sinan Gümüş ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz. @sinanguemues18#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/QyCxfenBQy