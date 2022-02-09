Fraport TAV Antalyaspor Sinan Gümüş transferini bu video ile duyurdu!

Fraport TAV Antalyaspor Sinan Gümüş transferini bu video ile duyurdu!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Fenerbahçe'den Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattı. Kırmızı beyazlı ekip, bu transferi Ezel dizisi temalı bir video ile duyurdu. İşte o paylaşım...