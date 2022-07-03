TRANSFER HABERİ: FTA Antalyaspor Boffin, Güray Vural ve Fernando Martins ile sözleşme uzattı!

TRANSFER HABERİ: FTA Antalyaspor Boffin, Güray Vural ve Fernando Martins ile sözleşme uzattı!

Antalyaspor, sözleşmesi biten Belçikalı kaleci Boffin’in yanı sıra 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Güray Vural ve geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma kazandırılan, gösterdiği performansla da birçok takımın transfer listesine giren Brezilyalı Fernando Martins ile sözleşme uzattı. İşte detaylar...

Antalyaspor A.Ş. Haberleri Yayın Tarihi: 03.07.2022- 21:08 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022- 22:45