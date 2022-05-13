Antalyaspor'da Ersun Yanal'ın istifasının ardından oyuncu-antrenör olarak görev yapan gelen Nuri Şahin, başarılı bir grafiğe imzasını attı.
Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin'den sürpriz karar! Galatasaray maçında...
Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine devam eden Nuri Şahin taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Genç teknik adam; cesur oyun tarzı ile taraftarların gönlünde taht kurdu. Nuri Şahin'in, ligin son haftasında oynayacakları Galatasaray maçında sürpriz bir hamle yapacağı öğrenildi. İşte detaylar...
Genç çalıştırıcı, son 14 maçta 32 puanla Avrupa'nın 40 yaş altı teknik adamları arasında en iyi ikinci isim oldu.
Şahin, sadece Sporting'den Amorim'e (35) geçildi.