Antalyaspor'da Nuri Şahin tartışma yarattı!
Antalyaspor'da Nuri Şahin, Futbol Sorumlusu olarak ikinci idmanına çıktı. Futbolu bırakıp bırakmayacağına henüz karar vermeyen Şahin’in gerekli eğitimleri ve lisansları almadan sahaya çıkması tartışma yarattı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Fraport TAV Antalyaspor'da Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen 33 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Nuri Şahin, takımla ilk antrenmanını önceki gün, ikincisini ise dün gerçekleştirdi. Teknik sorumlu Nuri Şahin takım arkadaşlarına yönelik yaptığı konuşmada, "Çok önemli bir sorumluluk aldım ama sizlere çok inanıyorum. Hep birlikte başarılı işler yapacağımıza inanıyorum. Hep beraber sevinip hep beraber üzülelim" ifadelerini kullandı.
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Fanatik'in haberine göre, Avrupa'da oynadığı dönemde de Türkiye'ye geldiğinde de her fırsatta eğitime verdiği öneme vurgu yapan, futbol oynarken Harward'da program tamamlayan Nuri Şahin'in gerekli lisansları almadan doğrudan aldığı teklifi kabul ederek teknik sorumlu olarak sahaya çıkması ise eleştirileri beraberinde getirdi.
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