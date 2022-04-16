Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. Alanyaspor sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alanyaspor - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Antalyaspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Antalyaspor maçı 16 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.