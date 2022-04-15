Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, son dönemlerde adı Galatasaray ile anılan Nuri Şahin ile ilgili açıklama yayınladı. Antalyaspor, "Son günlerde Futbol Sorumlumuz Nuri Şahin ile ilgili medyada yer alan haberler üzerine bir açıklama yapma gereği doğmuştur." başlığı ile sunduğu açıklamada Galatasaray iddialarını yalanladı.

Yeni başkanını kısa süre içerisinde seçecek olan Galatasaray'da, teknik direktör adayları arasında Nuri Şahin'in ismi de geçiyordu. Antalyaspor yaptığı açıklama ile Nuri Şahin - Galatasaray iddialarını yalanladı.

İŞTE ANTALYASPOR'UN GALATASARAY AÇIKLAMASI!

Kamuoyuna duyuru;

Son günlerde Futbol Sorumlumuz Nuri Şahin ile ilgili medyada yer alan haberler üzerine bir açıklama yapma gereği doğmuştur.

Türk futboluna örnek olabilecek bir modelle sadece A takımımızın değil, futbol şubemizin de başına getirdiğimiz Sayın Nuri Şahin'in Galatasaray'a transfer olacağı ile ilgili gerçek dışı haberler ve bazı açıklamalar yapılmaktadır.

Öncelikle şunun iyi bilinmesini isteriz ki; Futbol Sorumlumuz Nuri Şahin ile aramızda 5 yıllık sözleşme mevcuttur. Vizyonumuz, Sayın Nuri Şahin ile kulübümüzün bugününü değil, geleceğini de inşa etmektir.

Bu hedef doğrultusunda adım adım ilerlerken çıkan bu haberler sadece kulübümüze değil, Türk futboluna da zarar vermektedir.

Ülkemizin değerli kulüplerinden biri olan Galatasaray'ın başkan namzeti Sayın Metin Öztürk'ün "Sezon sonunda Nuri Şahin ile görüşürüz" ifadeleri, spor etiğinin tamamen dışında bir açıklamadır.

Biz Antalyaspor olarak hiçbir değerimizin başka bir kulüp tarafından seçim malzemesi olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.