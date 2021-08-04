04 Ağustos 2021, Çarşamba

ALTAY

Altay 1 - 0 Fraport TAV Antalyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Altay Antalyaspor'u hazırlık maçında geçti!
ALTAY
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Giriş Tarihi: 04.08.2021

Spor Toto Süper Lig takımlarını karşı karşıya getiren hazırlık maçında Altay, Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. İzmir ekibinin golünü, 88. dakikada Paixao kaydetti. | Son dakika spor haberleri

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Altay ile Fraport TAV Antalyaspor, hazırlık maçında karşılaştı.

Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı. Altay, 88. dakikada Paixao'nun attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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