Antalyaspor'dan Başakşehir maçı için erteleme talebi!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fraport TAV Antalyaspor deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Bu maç için İstanbul'a gidemeyen Akdeniz temsilcisi, TFF'den mücadelenin ertelenmesi için talepte bulundu.