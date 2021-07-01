01 Temmuz 2021, Perşembe

ANTALYASPOR A.Ş.

Son dakika spor haberi: Antalyaspor'da talihsiz sakatlık! Doğukan Nelik'in ön çapraz bağları koptu!

Yeni transfer sakatlandı!
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 01.07.2021

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da talihsiz bir sakatlık yaşandı. Akdeniz ekibinin yeni transferi Doğukan Nelik'in antrenmanda ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Fraport TAV Antalyaspor'un yeni transferi Doğukan Nelik'in antrenmanda ön çapraz bağlarının koptuğu bildirildi.

Fraport TAV Antalyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Doğukan'ın antrenmanda yaşadığı travma sonrası ön çapraz bağlarının koptuğunun tespit edildiği kaydedildi.

Futbolcunun başarılı bir operasyon geçirdiği aktarılan açıklamada, "Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşup sahalara dönmesini dileriz." ifadelerine yer verildi.

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