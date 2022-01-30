Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, forvet oyuncusu Enzo Crivelli ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Bu sezon 14 maçta kırmızı-beyazlı formayı giyen 26 yaşındaki Fransız oyuncu, gol atamadı.
Yapılan açıklamada, "Başakşehir Futbol Kulübü'nden kiralık olarak kadromuzda yer alan futbolcumuz Enzo Crivelli'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
İŞTE O AÇIKLAMA:
📌 Başakşehir Futbol Kulübü'nden kiralık olarak kadromuzda yer alan futbolcumuz Enzo Crivelli'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir.— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) January 30, 2022
Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/J47m36593q