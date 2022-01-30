Antalyaspor'da Enzo Crivelli ile yollar ayrıldı!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da, Enzo Crivelli ile yollar ayrıldı. Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Başakşehir Futbol Kulübü’nden kiralık olarak kadromuzda yer alan futbolcumuz Enzo Crivelli’nin sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Antalyaspor A.Ş. Haberleri Yayın Tarihi: 30.01.2022- 13:36 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022- 13:50