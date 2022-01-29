Bir yandan Bafétimbi Gomis'ten haber bekleyen Antalyaspor'un transfer listesinde Diego Costa'nın da olduğu ortaya çıktı. Atletico Mineiro'dan ayrılarak bonservisini eline alan İspanyol futbolcunun transfer olması halinde maliyetinin büyük bölümünü Kırmızı-Beyazlı yönetime girmesi beklenen Rafy Ahmed'in karşılayacağı öğrenildi.
TRANSFER HABERLERİ: Antalyaspor'dan Diego Costa bombası!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, bir dünya yıldızına daha gözünü dikti. Daha önce Samuel Eto'o, Samir Nasri ve Lukas Podolski gibi isimlere imza attıran kırmızı-beyazlı kulüp, Galatasaray'ın ilgilendiği Bafetimbi Gomis için harekete geçmiş ve Fransız golcüden haber beklediği belirtilmişti. Antalya temsilcisi deneyimli golcüyle anlaşılamaması halinde ise bonservisi elinde olan Diego Costa için temaslara başlayacağı ve bu transferi sponsorla halledeceği iddia edildi. İşte detaylar... | Transfer haberleri
Enzo Crivelli ve Haji Wright'tan sezonun ilk yarısında beklenen katkıyı alamayan Antalyaspor, Samuel Eto'o ve Lukas Podolski'nin ardından ses getirecek bir golcüyü daha kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Gol sorununu aşmayı planlayan Kırmızı-Beyazlılar, ilk olarak Bafétimbi Gomis'in kapısını çalarken, bir yandan da Diego Costa ile temas kurduğu öğrenildi. Brezilya takımı Atletico Mineiro'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Diego Costa ile ilk temasın kurulduğu ve pazarlıkların devam ettiği iddia edildi.
SPONSOR HAZIR
Ajansspor'un haberine göre Antalyaspor yönetimi, transferin gerçekleşmesi halinde İspanyol golcünün kaynağını da büyük ölçüde buldu. Merkezi Almanya'da olan bir spor malzemeleri markasının sahibi olan Rafy Ahmed'in, Diego Costa'nın maaşının büyük bölümünü karşılayacağı öğrenildi. Rafy Ahmed'in, Antalyaspor'da yönetim kuruluna gireceği ve bu transfer için çalışmaları kendisinin yürüttüğü de ortaya koyulan bilgiler arasında yer aldı.