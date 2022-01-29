Enzo Crivelli ve Haji Wright'tan sezonun ilk yarısında beklenen katkıyı alamayan Antalyaspor, Samuel Eto'o ve Lukas Podolski'nin ardından ses getirecek bir golcüyü daha kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Gol sorununu aşmayı planlayan Kırmızı-Beyazlılar, ilk olarak Bafétimbi Gomis'in kapısını çalarken, bir yandan da Diego Costa ile temas kurduğu öğrenildi. Brezilya takımı Atletico Mineiro'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Diego Costa ile ilk temasın kurulduğu ve pazarlıkların devam ettiği iddia edildi.