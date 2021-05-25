25 Mayıs 2021, Salı

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir'e istifa çağrısı!

Antalyaspor'dan Özdemir'e istifa çağrısı!
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 25.05.2021

Ziraat Türkiye Kupası final maçında 'la karşılaşan , mücadeleyi 2-0 kaybetmişti. Akdeniz temsilcisi sert bir açıklama yayınlayarak müsabaka kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle Başkanı Nihat Özdemir'i istifaya davet etti.

Başkanı , Ziraat Türkiye Kupası finalinde 'la oynadıkları maçta yaşanan olaylarla ilgili 'yi eleştirdi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'i istifaya davet eden Yılmaz, kulübün resmi sitesinden yayınlanan açıklamasında özetle şu ifadelere yer verdi:

"Buradan Federasyona ve Başkanı Nihat Özdemir'e sesleniyorum: Kendi koyduğunuz kurallara en önce bizzat kendiniz uymayacaksanız ve bu olaylar sizin ve milyonların gözleri önünde cereyan ederken sus pus oturacaksanız siz niye varsınız? Neden halen o koltuktasınız? Bu ülkeye bir faydanız olsun, hemen o koltuğunuzu boşaltın ve derhal istifa edin"

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