"ETO'O TRANSFERİ GİBİ HAVA YARATTI"

Emre Belözoğlu'nun teklifi kabul etmemesinden sonra Nuri Şahin'e yöneldiklerini kaydeden Aziz Çetin, "Biz o dönemde Nuri Şahin'in de kafasında hocalık olduğunu biliyorduk. Geçmiş röportajlarından ve kendisiyle konuşmalarımızdan gelecekteki kariyerini bu şekilde planladığının farkındaydık. Onunla yaptığımız sohbette, aslında kendisine direkt de sormadan 'Hoca sen olursan, ne olur?' dedik. Konu olumlu ilerledi. 'Peki' dedim, 'Senin altyapın, yardımcıların kim olacak' o da 'Futbolu bıraktığımda beraber çalışacağım ekip zaten hazır' diye cevap verdi. Şu anda kurulan teknik ekip zaten hazırdı. Biz de bu şekilde yola devam etme kararı aldık. Nuri Şahin'in içimizden biri olması, şehri, camiayı ve yönetimi tanıyor olması bizim için avantaj oldu. Fark ediyorsanız şu anda hem Antalya şehrinde hem Türkiye'de, Antalyaspor yıldız bir oyuncu transfer etmiş gibi bir hava var. Nuri Şahin'in göreve gelmesiyle ve oynattığı sempatik futbolla artık tüm Türkiye'nin beğendiği bir takım var. Ayrıca onun bağlantıları sayesinde Avrupa'da da çok göz önündeyiz. Eto'o, Antalya'ya geldiğinde nasıl bir hava yarattıysa, Nuri Şahin ile birlikte belki de onun daha fazlası oluştu" ifadelerini kullandı.