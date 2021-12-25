SPOR HABERLERİ - Antalyaspor’da Nuri Şahin sürprizi! Resmi açıklama geldi

...Verdiğimiz bu cesur bir karar. Nuri hoca için de cesur bir karar. Hala futbol oynayabilirdi, hala da iyi bir performans sergiliyordu. Belki futbol hayatına 2-3 yıl daha devam edecekti. Ortak verilen bir karar. Şu an için tüm tepkiler olumlu. Ben Trabzonspor maçından sonra da söyledim, Türk futbolu 4 tane yabancı dil bilen, yeni bir teknik direktör kazandı. Herkes bunun tadını çıkarsın."

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