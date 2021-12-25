25 Aralık 2021, Cumartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

SPOR HABERLERİ - Antalyaspor'da Nuri Şahin sürprizi! Resmi açıklama geldi

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da takımın başında bulunan Nuri Şahin için flaş bir gelişme yaşandı. Antalyaspor Başkan Aziz Çetin, takımın başına geçtiğinden bu yana başarılı sonuçlara imza atan Nuri Şahin'le yola devam edeceklerini açıkladı. İşte detaylar...

SPOR HABERLERİ - Antalyaspor’da Nuri Şahin sürprizi! Resmi açıklama geldi
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 25.12.2021

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin teknik direktörleri Nuri Şahin hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milliyet'e konuşan Çetin, teknik direktör Ersun Yanal'dan sonra takımın başına gelen Nuri Şahin'le ilgili şunları söyledi:

SPOR HABERLERİ - Antalyaspor’da Nuri Şahin sürprizi! Resmi açıklama geldi

"Teknik direktörümüz Nuri Şahin bizimle 5 sene daha devam edecek. Ondan sonrasını Nuri hoca ile birlikte konuşup, planlayacağız. Çok keyifli bir birliktelik var. Şehrimizde ve Türkiye'de Nuri hoca için olumlu bir hava var...

SPOR HABERLERİ - Antalyaspor’da Nuri Şahin sürprizi! Resmi açıklama geldi

...Biliyorsunuz bazı futbolcular, işin temeline indiğiniz zaman, Almanya'da doğup büyüyen futbolcular var. Milli takım tercihleri farklı oldu. Nuri Şahin'in gelişi de farklı oldu. Nuri hoca tercihini Türk Milli Takımı'ndan yana kullandı. Türk pasaportu ile devam etti. Bunlar önemli kıstaslar...

SPOR HABERLERİ - Antalyaspor’da Nuri Şahin sürprizi! Resmi açıklama geldi

...Türk halkı bunun farkında. Şehirde ve tüm Türkiye'de olumlu bir hava var. Daha önce dünya yıldızı Eto'o geldiğinden de böyle olmuştu, Nuri Şahin'le de birlikte aynı hava Antalyaspor'umuzda var. Buradaki en büyük başarı, bana her zaman destek olan yönetim kurulumuzdaki arkadaşlardır...

SPOR HABERLERİ - Antalyaspor’da Nuri Şahin sürprizi! Resmi açıklama geldi

...Verdiğimiz bu cesur bir karar. Nuri hoca için de cesur bir karar. Hala futbol oynayabilirdi, hala da iyi bir performans sergiliyordu. Belki futbol hayatına 2-3 yıl daha devam edecekti. Ortak verilen bir karar. Şu an için tüm tepkiler olumlu. Ben Trabzonspor maçından sonra da söyledim, Türk futbolu 4 tane yabancı dil bilen, yeni bir teknik direktör kazandı. Herkes bunun tadını çıkarsın."

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