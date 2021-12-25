25 Aralık 2021, Cumartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk Galatasaray maçı sonrası konuştu!

Groenendijk: 3 puan almaya gelmiştik ama başaramadık
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 25.12.2021

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Mücadele Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona ererken Antalyaspor'da teknik sorumlu Alfons Groenendijk maçın ardından açıklamalarda bulundu. Groenendijk, "3 puan almak için gelmiştik ama bunu başaramadık" dedi.

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamada, "3 puan almak için gelmiştik ama bunu başaramadık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, "Galibiyetinden dolayı Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Kendimize bakmamız lazım. Son haftada bizim takıma ne oldu. Oturup konuşmamız lazım. Mükemmele yakın oynadığımız Alanyaspor ve Trabzonspor maçlarından sonra son 2 haftada bu takıma ne değişti. İlk 2 dakika 6 top kaybı yaptık. 90 dakikada 57 top kaybı ile oynadık. Çok fazla bizim için. Bu top kayıplarına şaşkınlık içerisindeyiz. Böyle bir performans beklemiyorduk. Tüm bu nedenleri araştıracağız. Takım olarak iyi değildik. Topa sahip olamadık. Bu şekilde Galatasaray'ı oyunda tuttuk. Golden sonra maçın gidişatı değişti. Kupada oynayacağımız Giresunspor maçına yarından itibaren hazırlanacağız. Kötü performans için taraftarımızdan özür diliyorum. 3 puan almak için gelmiştik ama bunu başaramadık" diye konuştu.

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