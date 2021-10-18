Nuri Şahin futbolu bıraktığını açıkladı!

Antalyaspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından futbol sorumlusu olarak göreve getirilen Nuri Şahin, yeşil sahalara veda ettiğini açıkladı. Profesyonel futbolculuk kariyerini noktalayan 33 yaşındaki isim, "Kendimi en iyi, futbolla ifade ettim. Kendimi en iyi hissettiğim yer sahaydı, bu hayata dair neyim varsa o yeşil saha ve o meşin yuvarlak verdi bana. Bugüne kadar yaşadığım her şey için minnettarım. Artık kariyerime futbol sorumlusu olarak devam etme zamanı" ifadelerini kullandı. | Son dakika spor haberleri

Profesyonel futbolcu Nuri Şahin, yeşil sahalara veda ettiğini duyurdu. 33 yaşındaki isim, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından futbol sorumluluğu görevine getirilmişti.

Antalyaspor'da, takımın başında ilk maçına Sivasspor deplasmanında çıkan Şahin, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kendimi en iyi, futbolla ifade ettim. Kendimi en iyi hissettiğim yer sahaydı, bu hayata dair neyim varsa o yeşil saha ve o meşin yuvarlak verdi bana. Bugüne kadar yaşadığım her şey için minnettarım. Artık kariyerime futbol sorumlusu olarak devam etme zamanı" dedi.

İŞTE O PAYLAŞIM:

DİĞER

ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ