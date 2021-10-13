Antalyaspor'da Nuri Şahin'in ekibi resmen belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da futbol sorumluluğu görevini üstlenen Nuri Şahin'in, teknik ekibinde yer alacak isimler belli oldu.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da futbol sorumlusu Nuri Şahin'in teknik ekibinde yer alacak isimler belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, A Takım Teknik Sorumluluğuna 57 yaşındaki Hollandalı Alfons Groenendijk'in, performans antrenörlüğüne Marcelo Lins Martins'in getirildiği vurgulandı.

Açıklamada, Nuri Şahin'in teknik ekibine dahil olan iki ismin de takımla ilk antrenmana çıktığı belirtildi.

Antalyaspor, daha önce de yardımcı antrenör Michael Lindeman ile kaleci antrenörü Murat Öztürk'ün Nuri Şahin'in ekibine dahil olduğunu açıklamıştı.

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