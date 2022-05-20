Süper Lig'in 38. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde... İşte Antalyaspor - Galatasaray maçı canlı anlatımı...

Süper Lig'in 38. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Galatasaray maçı saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Fernando, Fredy, Ndao, Doğukan, Adriano, Haji Wright

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Pulgar, Berkan, Halil, Babel, Gomis

Galatasaray, topladığı 51 puanla son haftaya 11. sırada girdi. Geçen hafta Adana Demirspor galibiyetiyle moral bulan sarı-kırmızılı takımı oldukça ciddi bir rakip bekliyor. Antalyaspor, futbolcu olarak başladığı sezonu futbol sorumlusu olarak tamamlayan Nuri Şahin'in yönetiminde 15 maçtır yenilgi yüzü görmedi.

ANTALYASPOR SON 15 MAÇTIR YENİLMEDİ

Süper Lig'de 15 haftadır yenilmeyen ve bu süreçte 10 galibiyet, 5 beraberlik alan Akdeniz ekibi, Galatasaray maçında da kaybetmeyerek, taraftarı önünde sezonu 16 maçlık yenilmezlik rekoruyla kapatmak istiyor.

ANTALYASPOR - GALATASARAY 52. RANDEVUDA

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de bugün 52. kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında geride kalan 51 maçta sarı-kırmızılılar 31, rakibi 7 galibiyet aldı, taraflar 13 maçta eşitliği bozamadı.