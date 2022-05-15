Kasımpaşa 2-4 Antalyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta maçında Antalyaspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti. Akdeniz ekibinin gollerini Fredy, Wright, Naldo ve Hadergjonaj (k.k) kaydetti. Ev sahibi takımın golleri Umut Bozok'tan geldi.
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 21:08 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022- 21:09
Akdeniz ekibinin gollerini Fredy, Wright, Naldo ve Hadergjonaj (k.k) kaydetti.
Ev sahibi takımın golleri Umut Bozok'tan geldi.
Bu sonucun ardından Antalyaspor 58 puana yükselirken, Kasımpaşa 50 puanda kaldı.
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun son haftasında Antalyaspor sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise Altay deplasmanına çıkacak.