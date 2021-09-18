18 Eylül 2021, Cumartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor Beşiktaş maçı sonrası Ersun Yanal: Sorumlu benim

Mağlubiyetin ardından Ersun Yanal: Sorumlu benim
ANTALYASPOR A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 Giriş Tarihi: 18.09.2021

Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde kapatan Akdeniz temsilcisi, maçtan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından teknik direktör Ersun Yanal açıklamalarda bulundu ve "Maçı hep beraber kaybettik. Tabii sorumlusu benim." dedi.

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Devreye 2-0 girdik. Bireysel hatalardan gol yedik. Yine 3-1 yapabilirdik. Oyuna tutunma dakikaları pahalıya mal oldu. Maçı hep birlikte kaybettik ama sorumlusu benim.

Tarihe geçecek ve ders alınacak bir maç. Taraftar istifa diye bağırır. Taraftar kazandığında mutlu olur, yenilince kızar. Bu yönetimle konuşulacak konu. İstifayı ayrıca sizinle neden konuşalım?

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