21 Eylül 2021, Salı
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KARAGÜMRÜK - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Karagümrük: Viviano, Zukanovic, Benatia, Balkovec, Caner Erkin, Jimmy Durmaz, Adnan Uğur, Bertolacci, Kerim Frei, Ahmed Musa, Pesic
Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel, Kudriashov, Güray, Poli, Nuri Şahin, Milosevic, Amilton, Wright, Crivelli
Karagümrük-Antalyaspor | CANLI
Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Fatih Karagümrük - Antalyaspor mücadelesinin canlı anlatımı aspor.com.tr'de....
Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Antalyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Fatih Karagümrük - Antalyaspor mücadelesinin canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
KARAGÜMRÜK - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Karagümrük: Viviano, Zukanovic, Benatia, Balkovec, Caner Erkin, Jimmy Durmaz, Adnan Uğur, Bertolacci, Kerim Frei, Ahmed Musa, Pesic
Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel, Kudriashov, Güray, Poli, Nuri Şahin, Milosevic, Amilton, Wright, Crivelli
FATİH KARAGÜMRÜK-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük Antalyaspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.
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