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Karagümrük-Antalyaspor | CANLI

Karagümrük-Antalyaspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 21.09.2021

Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Fatih Karagümrük - Antalyaspor mücadelesinin canlı anlatımı aspor.com.tr'de....

Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Antalyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Fatih Karagümrük - Antalyaspor mücadelesinin canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

KARAGÜMRÜK - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Karagümrük: Viviano, Zukanovic, Benatia, Balkovec, Caner Erkin, Jimmy Durmaz, Adnan Uğur, Bertolacci, Kerim Frei, Ahmed Musa, Pesic

Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel, Kudriashov, Güray, Poli, Nuri Şahin, Milosevic, Amilton, Wright, Crivelli




FATİH KARAGÜMRÜK-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük Antalyaspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

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