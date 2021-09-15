Son dakika transfer haberi: Antalyaspor genç kaleci Ataberk Dadakdeniz ile sözleşme imzaladı!
Fraport TAV Antalyaspor, genç kaleci Ataberk Dadakdeniz ile sözleşme imzaladı. 2021-2022 devre arasından itibaren transferi tescil ettirilecek olan 22 yaşındaki kaleci için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Genç kalecinin ismi Galatasaray ile de anılıyordu. | Son dakika spor haberleri
Fraport TAV Antalyaspor, genç kaleci Ataberk Dadakdeniz ile sözleşme imzaladı.
FTA Antalyaspor'da transferin bitmediğini hatırlatan Asbaşkan Berkay Bahar, "Bugün çok istediğimiz, olması için de büyük uğraş verdiğimiz Ataberk Dadakdeniz ile sözleşme imzalıyoruz. Transferin tescili ocak ayından itibaren yapılacak" dedi. Transfer stratejileri gereği gençlere yatırım yapmaya devam ettiklerini belirten Bahar, "Şu ana kadar 14 transfer gerçekleştirdik. Bu transferlerin yaş ortalaması 23.7 oldu. Giden oyuncularımızın yaş ortalaması ise 30. Şu anki mevcut kadromuzun yaş ortalaması 25.5'e indi. Son lig maçımızda ileri 3'lüde oynayan futbolcularımız 19, 21 ve 23 yaşındaydı. Bu bizim transfer stratejimizin önemli bir göstergesiydi. Ataberk de bu planın bir parçası olacak. Kendisine ve camiamıza hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.
GENÇLERE ÖNEM VEREN KULÜPTEYİM
Fraport TAV Antalyaspor'umuz ile 2023-2024 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalayan Ataberk Dadakdeniz ise Antalyaspor ailesine katıldığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Transferde emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Artık Antalyaspor futbolcusu olarak elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı. 22 yaşındaki kaleci, Antalyaspor'umuzun kendisi ile ilgilendiğini duyduğunda çok heyecanlandığını belirterek, "Antalyaspor'un gençlere verdiği önemi biliyorum. Hocamız bu konuda gerçekten gençlere çok güveniyor ve süre veriyor. Ben de bu düşünce ile kulübüme layık olmaya çalışacağım" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası