Son dakika spor haberi: Antalyaspor - Beşiktaş maçı öncesi Ersun Yanal konuştu! "Futbolun içinde kalarak..."

Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde Akdeniz ekibinin teknik direktörü Ersun Yanal açıklamalarda bulundu. Yanal, "Güzel bir futbol gecesi olsun. Futbol oynansın. Futbol konuşulsun. Futbolun dışına çıkılmasın. Biz futbolu geliştirerek devam etmek istiyoruz. İyi bir rakiple oynayacağız. Futbolun içinde kalarak rakibimizden puanlar almaya çalışacağız" dedi.

İşte Ersun Yanal'ın Beşiktaş maçı öncesi açıklaması;

"Güzel bir futbol gecesi olsun. Futbol oynansın. Futbol konuşulsun. Futbolun dışına çıkılmasın. Biz futbolu geliştirerek devam etmek istiyoruz. İyi bir rakiple oynayacağız. Futbolun içinde kalarak rakibimizden puanlar almaya çalışacağız."

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