Antalyaspor, genç kaleci Ataberk Dadakdeniz ile sözleşme imzaladı
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, genç file bekçisi Ataber Dadakdeniz ile 2.5 yıllığına anlaşmaya vardı. Dadakdeniz, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Antalyaspor futbolcusu olarak elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 22 yaşındaki kaleci Ataberk Dadakdeniz ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Ataberk Dadakdeniz, kendisini 2,5 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Dadakdeniz, gençlere önem verilen bir kulübe geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Transferinde emeği geçenlere teşekkür eden genç kaleci, "Antalyaspor futbolcusu olarak elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.
Antalyaspor Kulübü Asbaşkanı Berkay Bahar ise oyuncunun transferini ocak ayında tescil ettireceklerini belirtti. Transfer stratejileri gereği gençlere yatırım yapmaya devam ettiklerini dile getiren Bahar, "14 transfer gerçekleştirdik. Bu transferlerin yaş ortalaması 23,7 oldu. Giden oyuncularımızın yaş ortalaması ise 30. Şu anki mevcut kadromuzun yaş ortalaması 25,5'e indi." diye konuştu.
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