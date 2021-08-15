17 Ağustos 2021, Salı

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Antalyaspor - Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
ANTALYASPOR A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 15.08.2021 Giriş Tarihi: 15.08.2021

Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Krtik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna start verildi. 1. hafta maçında Antalyaspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTALYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Göztepe maçı 15 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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