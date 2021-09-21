Fatih Karagümrük 0-0 Antalyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Karagümrük ve Antalyaspor yenişemedi!

Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük ile Antalyaspor kozlarını paylaştı. Gol sesi çıkmayan mücadele, 0-0 eşitlikle sona erdi.

Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük sahasında Fraport TAV Antalyaspor'la mücadele etti. Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte F. Karagümrük 11 puana yükseldi ve 3 maçlık yenilmezlik serisi oluşturdu. Antalyaspor ise 3 maçtır kazanamıyor ve 5 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

3'üncü dakikada organize gelişen Karagümrük atağında ceza sahası yayı üzerindeki Pesic pasını Bertolacci'ye çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası yayı gerisinden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

4'üncü dakikada Adnan Uğur'un pres sonrası kaptığı topla buluşan Musa bekletmeden pasını ceza sahası içerisindeki Pesic'e çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Boffin kornere çeldi.

24'üncü dakikada Caner'in pasıyla savunma arkasına hareketlenen Pesic, topla kat ederek ceza sahası içerisine girdi. Bu oyuncunun plase vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Boffin kurtardı.

26'ncı dakikada Jimmy Durmaz'ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Pesic'in vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Boffin kornere çeldi.

38'inci dakikada Karagümrük tehlikeli geldi. Frei'nin ceza sahası içerisi son çizgisinden arka direğe yükselttiği topta Pesic kafayla pasını müsait pozisyondaki Bertolacci'ye indirdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Boffin kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

65'inci dakikada Karamoh'un ceza sahası içerisi sağ kanattan penaltı noktası üzerine çevirdiği topta Erhun'un dokunuşunda meşin yuvarlağı Veysel çıkarttı.

67'nci dakikada Caner'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Pesic'in dokunuşunda meşin yuvarlak uzak direğe doğru açıldı. Müsait pozisyonda Balkovec'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

72'nci dakikada Fredy'in pasıyla ceza sahasına hareketlenen Gökdeniz'in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Viviano ayağıyla engelledi.

77'nci dakikada Antalyaspor tehlikeli geldi. Fredy'nin pasıyla buluşan Mukairu'nun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Viviano kurtardı.

88'inci dakikada Fredy'nin ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Gökdeniz'in sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Viviano kontrol etti.

Karşılaşma gol sesi çıkmayınca 0-0 sona erdi.

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