Ersun Yanal: Neredeyse maçı kaybediyorduk!
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, öne geçtikleri karşılaşmayı takımdaki dağınıklık yüzünden neredeyse kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.
Yanal, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kartlar nedeniyle erken değişiklikler yapmak zorunda kaldıklarını, bu nedenle oyunda istedikleri etkiyi gösteremediklerini belirtti.
Yanal, Göztepe karşısında daha etkili oynayabileceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Son dakikada gelen golle berabere kaldık. Oyunun kart kısmında çok basit görülen iki kart bizi oldukça oyundan düşürdü. Yeni oyuncuların Türkiye ligini tanıması ve burada oynanan oyunu bilmeleri açısından da bu erken değişiklik maalesef, bizim isteğimiz oyuna karşılık vermedi. Oyunun başındayız. Beş yeni oyuncuyla başladık. Daha yüksek tempoda, daha disiplinli, daha ne yaptığını bilen bir takımız aslında. Bu dağınıklık son dakikada neredeyse maçı kaybettiriyordu. Daha iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Oyuncuların performansının çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda bunu ortaya koyacağımız günler gelecektir."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası