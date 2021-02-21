Antalyasporlu Dever Orgill Gaziantep maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı

Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 53. dakikasında, Gaziantep kalecisi Günay ile çarpışarak sakatlanan Orgill hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 26. haftasındaki Gaziantep - Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan Antalyaspor'un Jamaikalı oyuncusu Dever Orgill, hastaneye kaldırıldı.

Karşılaşmanın 53. dakikasında karşı karşıya kaldığı Gaziantep kalecisi Günay Güvenç ile çarpışarak sakatlanan Orgill, oyuna devam edemedi.

Sağlık ekipleri tarafından saha kenarına alınan Orgill, daha sonra ambulansla kentteki özel bir hastaneye götürüldü.

Çarpmaya bağlı olarak baş dönmesi yaşadığı öğrenilen tecrübeli golcünün, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı ve müşahede altında tutulduğu bildirildi.





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