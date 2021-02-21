21 Şubat 2021, Pazar

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyasporlu Dever Orgill Gaziantep maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı

Antalyasporlu oyuncu hastaneye kaldırıldı
ANTALYASPOR A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 21.02.2021 Giriş Tarihi: 21.02.2021

'in 26. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 53. dakikasında, kalecisi ile çarpışarak sakatlanan Orgill hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

'in 26. haftasındaki - maçında sakatlanan 'un Jamaikalı oyuncusu Dever Orgill, hastaneye kaldırıldı.

Karşılaşmanın 53. dakikasında karşı karşıya kaldığı Gaziantep kalecisi ile çarpışarak sakatlanan Orgill, oyuna devam edemedi.

Sağlık ekipleri tarafından saha kenarına alınan Orgill, daha sonra ambulansla kentteki özel bir hastaneye götürüldü.

Çarpmaya bağlı olarak baş dönmesi yaşadığı öğrenilen tecrübeli golcünün, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı ve müşahede altında tutulduğu bildirildi.

Gaziantep FK 0-0 Antalyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)


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