23 Temmuz 2021, Cuma

ANTALYASPOR A.Ş.

Son dakika transfer haberleri: Antalyaspor'da 9 futbolcu gitti 10 futbolcu geldi

Antalyaspor'da 9 ayrılık 10 imza!
ANTALYASPOR A.Ş.
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.07.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon öncesi 9 futbolcu ile yollarını ayırırken 10 futbolcu ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, transfer dönemi devam ederken 10 futbolcuyu kadrosuna dahil etti, 9 futbolcuyla da yollarını ayırdı. Kırmızı beyazlılarda Omar Imeri Bodrumspor'da, Gustavo Blanco da İspanya'nın Eibar takımında kiralık olarak forma giyecek.
Süper Lig'de yeni sezonu ilk 5 takım arasında tamamlama hedefiyle hazırlıklarını sürdüren Fraport TAV Antalyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın talepleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen kırmızı beyazlılar, önceliği genç futbolcuların takıma kazandırılmasına verdi. Kulübün ekonomik yapısı göz önünde bulundurularak futbolcuları takıma dahil Ersun Yanal ve Antalyaspor yönetimi, bu futbolcuların Antalyaspor formasıyla başarı elde edip, ilerleyen yıllarda Türk futbolunda adından söz ettirmesini hedefliyor.
Kırmızı beyazlılar transfer döneminin ilk günlerinde genç futbolcular Sherel Floranus, Diogo Sousa, Doğukan Nelik, Ersin Zehir, Erkan Eyibil'i renklerine bağladı. Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fraport TAV Antalyaspor, Houssam Eddine Ghacha, Deni Milosevic, Güray Vural ile sözleşme imzaladı. Transferde dün yoğun bir gün yaşayan kırmızı beyazlılar son olarak Haji Wright, Andrea Poli ile sözleşme imzaladı, Fedor Kudriashov ile sözleşme yeniledi.
Kırmızı beyazlılarda yolların ayrıldığı Ferhat Kaplan, Lukas Podolski, Ersan Gülüm, Sidney Sam, Jean Armel Drole, Orgill, Serdar Gürler takıma veda ederken, Omar İmeri Bodrumspor'da, Gustavo Blanco da İspanya'nın Eibar takımında kiralık olarak forma giyecek.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
Kudryashov ile devam! Kudryashov ile devam!
Antalyaspor'a ABD'li yıldız! Antalyaspor'a ABD'li yıldız!
Antalyaspor'a İtalyan orta saha! Antalyaspor'a İtalyan orta saha!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör