22 Temmuz 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Antalyaspor Rus futbolcu Kudryashov ile yeni sözleşme imzaladı!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Rus futbolcusu Kudryashov ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yıldız futbolcusu Kudryashov ile nikah tazeledi. 34 yaşındaki sol bek ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
62 MAÇ
Yıldız futbolcu Antalyaspor formasıyla toplamda 62 maça çıktı ve 4 asist kaydetti.
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