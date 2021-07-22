22 Temmuz 2021, Perşembe

ANTALYASPOR A.Ş.

Son dakika spor haberi: Antalyaspor Rus futbolcu Kudryashov ile yeni sözleşme imzaladı!

Kudryashov ile devam!
ANTALYASPOR A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 22.07.2021 Giriş Tarihi: 22.07.2021

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Rus futbolcusu Kudryashov ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yıldız futbolcusu Kudryashov ile nikah tazeledi. 34 yaşındaki sol bek ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

62 MAÇ

Yıldız futbolcu Antalyaspor formasıyla toplamda 62 maça çıktı ve 4 asist kaydetti.

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