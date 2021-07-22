Son dakika transfer haberi: Andrea Poli Antalyaspor'da! 3 yıllık sözleşme imzalandı
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, İtalyan orta saha oyuncusu Andrea Poli'yi renklerine bağladı. Antalya ekibi 31 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig ekibi Antalyaspor, transferlere devam ediyor. Akdeniz ekibi, İtalya Serie A ekiplerinden Bologna forması giyen Andrea Poli'yi kadrosuna kattı. İtalya'nın dev kulüpleri Inter ve Milan formaları da giyen yıldız futbolcu, kendisini 3 yıllığına Antalyaspor'un renklerine bağlayan sözleşmeye imza attı. Antalya cephesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz Andrea Poli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
🤌🏻 Andrea Poli, ''Önce kırmızı beyaz, sonra köfte piyaz!''— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) July 22, 2021
🔥 Hoş Geldin Andrea Poli
Kulübümüz Andrea Poli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz. @AP16Official #FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/bQzW3QAPHf
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