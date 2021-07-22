23 Temmuz 2021, Cuma

ANTALYASPOR A.Ş.

Son dakika transfer haberi: Andrea Poli Antalyaspor'da! 3 yıllık sözleşme imzalandı

Antalyaspor'a İtalyan orta saha!
ANTALYASPOR A.Ş.
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 22.07.2021 Giriş Tarihi: 22.07.2021

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, İtalyan orta saha oyuncusu Andrea Poli'yi renklerine bağladı. Antalya ekibi 31 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig ekibi Antalyaspor, transferlere devam ediyor. Akdeniz ekibi, İtalya Serie A ekiplerinden Bologna forması giyen Andrea Poli'yi kadrosuna kattı. İtalya'nın dev kulüpleri Inter ve Milan formaları da giyen yıldız futbolcu, kendisini 3 yıllığına Antalyaspor'un renklerine bağlayan sözleşmeye imza attı. Antalya cephesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz Andrea Poli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
Antalyaspor'a ABD'li yıldız! Antalyaspor'a ABD'li yıldız!
Kudryashov ile devam! Kudryashov ile devam!
Antalyaspor BB Erzurumspor'u mağlup etti! Antalyaspor BB Erzurumspor'u mağlup etti!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör