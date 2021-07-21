Son dakika transfer haberi: Fraport TAV Antalyaspor Haji Wright ile anlaşmaya vardı!
Spor Toto Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor, hücum oyuncusu Haji Wright'ı 1 yıl kiraladı. Danimarka'da Sönderjyske'de ter döken 23 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu da bulunuyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor, ABD'li futbolcu Haji Wright ile anlaşmaya vardı.
23 Yaşındaki hücum oyuncusu, Danimarka'nın Sönderjyske takımından 1 yıl kiralandı.
Antalyaspor'dan yapılan resmi açıklamada, "Hoş Geldin Haji Wright Kulübümüz Haji Wright ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." denildi.
🔥 Hoş Geldin Haji Wright— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) July 21, 2021
Kulübümüz Haji Wright ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/1xe7VdSJKz
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