Son dakika transfer haberleri | Antalyaspor Deni Milosevic'i kadrosuna kattı!

Spor Toto Süper Lig'e iddialı bir giriş yapmak isteyen Akdeniz ekiplerinden Antalyaspor, Konyaspor ile sözleşmesini fesheden Deni Milosevic'i kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Konyaspor ile sözleşmesini fesheden Deni Milosevic ile sözleşme imzaladı. Akdeniz ekibine gece saatlerinde imza atan Milosevic, sabaha karşı ise takım kampına katıldı.

Antalyaspor'dan yapılan açıklama şöyle;

Fraport TAV Antalyaspor'umuz, Deni Milosevic ile sözleşme imzaladı. İttifak Holding Konyaspor ile olan sözleşmesini feshettikten sonra gece 03.30'da Antalya'ya ulaşan Milosevic, kendisini kırmızı beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi 04.00'te imzaladı ve 05.50'de takımımızın kampına katılmak üzere Erzurum'a gitti.

SEZONUN 7'NCİ İMZASI GECE ATILDI

Fraport TAV Antalyaspor'umuz, yaz transfer sezonunun 7'nci imzasını Deni Milosevic'e attırdı. Daha önce Erkan Eyibil, Ersin Zehir, Doğukan Nelik, Diogo Sousa, Sherel Floranus ve Güray Vural'ı transfer eden kulübümüz, son 5 sezondur İttifak Holding Konyaspor'da forma giyen Deni Milosevic'i de renklerine bağladı. Eski kulübü ile sözleşmesini akşam saatlerinde fesheden 26 yaşındaki futbolcu, 03.30 sularında Antalya'ya ulaştı. Ayağının tozuyla Atilla Vehbi Konuk Tesislerimize gelen orta saha oyuncusu, 04.00'te kendisini FTA Antalyaspor'umuza bağlayan imzayı attı.

KARŞILIKLI FEDAKARLIK GÖSTERİLDİ

İmza töreninde hazır bulunan Asbaşkanımız Berkay Bahar, imzanın atıldığı saatin 04.00 olduğunu hatırlatarak, "Neden bu saatte imza töreni düzenlediğimizi merak edenler olabilir. Birincisi, Deni birkaç saat sonra Erzurum kampına katılmak için Antalya'dan ayrılacak. İkincisi, yönetim kurulumuzun ve teknik heyetimizin ısrarla istediği bir oyuncuydu. Hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel şehri olan Antalya'ya bir fedakarlık göstererek geldi. Biz de kendisine yönetim kurulu olarak bu saatte bir imza töreni düzenleyerek teşekkür etmek istedik" dedi.

BİR AN ÖNCE TAKIMA KATILMAK İSTEDİM

3 yıl boyunca Fraport TAV Antalyaspor'umuzun formasını giyecek olan Deni Milosevic ise Antalya'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Kariyerinde yeni bir sayfa açtığını belirten Milosevic, "Böylesine büyük bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Bu takım için elimden gelenin en fazlasını vermek amacıyla bir an önce takıma katılmak istedim. Buradan da havaalanına gideceğim" diye konuştu. Antalyaspor taraftarları karşısında daha önce sahada yer aldığını ve onlara karşı oynadığını da hatırlatan Milosevic, "Muhteşem bir taraftarımız var ve onların önüne çıkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı. Atılan resmi imzaların ardından Deni Milosevic Antalya Havalimanı'na gitti ve 05.50 uçağı ile takımımızın kamp çalışmalarını sürdürdüğü Erzurum'a hareket etti.

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