10 Temmuz 2021, Cumartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Konyasporlu Deni Milosevic Antalyaspor yolunda!

Milosevic Süper Lig'de kaldı!
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 10.07.2021

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen Deni Milosevic, Antalyaspor'la anlaştı. | Son dakika transfer haberleri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un kapısını çalarak Deni Milosevic için teklifte bulunan Antalyaspor, Konyaspor'un ilk etapta onay vermesinin ardından oyuncuyla görüşmelerine başlamıştı.

Antalyaspor, Konyaspor ile Milosevic'in bonservisi konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

Tarafların anlaşması durumunda, Deni Milosevic kırmızı-beyazlı takıma imzayı atacak.

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