05 Temmuz 2021, Pazartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Son dakika spor haberi: Antalyaspor Güray Vural'ı kadrosuna kattığını açıkladı!

Süper Lig ekibi transferi resmen duyurdu!
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 05.07.2021

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Güray Vural'ı kadrosuna kattı. Kırmızı beyazlı ekip, deneyimli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Güray Vural'ı transfer ettiğini duyurdu. Kırmızı beyazlı takım, 33 yaşındaki sol bek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Hoş Geldin Güray Vural Kulübümüz Güray Vural ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz."

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