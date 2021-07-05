Son dakika spor haberi: Antalyaspor Güray Vural'ı kadrosuna kattığını açıkladı!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Güray Vural'ı kadrosuna kattı. Kırmızı beyazlı ekip, deneyimli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Güray Vural'ı transfer ettiğini duyurdu. Kırmızı beyazlı takım, 33 yaşındaki sol bek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Antalyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;
"Hoş Geldin Güray Vural Kulübümüz Güray Vural ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz."
🔥 Hoş Geldin Güray Vural— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) July 5, 2021
Kulübümüz Güray Vural ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/U8ETuesYrD
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