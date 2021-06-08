Son dakika transfer haberi: Fraport TAV Antalyaspor'da 3 imza!
Fraport TAV Antalyaspor, iç transfer çalışmaları kapsamında Hakan Özmert, Eren Albayrak ve Veysel Sarı ile sözleşme yenilendiğini açıkladı. Akdeniz ekibinden yapılan duyuruda, futbolculardan Eren Albayrak'la 2+1, Veysel Sarı'yla 3, Hakan Özmert'le de 1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Kulüp başkanı Aziz Çetin, kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, transfer sezonunu teknik direktör Ersun Yanal'ın takımda kalmasını özellikle istediği 3 futbolcuyla açtıklarını söyledi.
Futbolculardan Eren Albayrak'la 2+1, Veysel Sarı'yla 3, Hakan Özmert'le de 1 yıllık sözleşme imzaladıklarına değinen Çetin, "Ersun Yanal ile iştirak halinde transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Herkesin hayali olan takımı kurmak için çalışıyoruz." diye konuştu.
Deneyimli futbolcu Hakan Özmert, Antalyaspor'u yuvası gibi gördüğünü belirtti.
Kırmızı-beyazlı formayı giymekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren 36 yaşındaki oyuncu, "Geçen yıl yarım kalan Avrupa hayalini tamamlamak için mücadele edeceğiz. İyi ki Antalyasporluyum." ifadelerini kullandı.
Savunma oyuncusu Eren Albayrak ise takımda aile ortamı olduğunu, elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğini kaydetti.
Bir diğer savunma oyuncusu Veysel Sarı da sözleşmenin iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig