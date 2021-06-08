08 Haziran 2021, Salı

ANTALYASPOR A.Ş.

Son dakika transfer haberi: Fraport TAV Antalyaspor'da 3 imza!

Antalyaspor'da 3 imza!
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 08.06.2021

Fraport TAV , iç transfer çalışmaları kapsamında , ve ile sözleşme yenilendiğini açıkladı. Akdeniz ekibinden yapılan duyuruda, futbolculardan Eren Albayrak'la 2+1, Veysel Sarı'yla 3, Hakan Özmert'le de 1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Kulüp başkanı , kulübün ilçesindeki 'nde düzenlenen imza töreninde, transfer sezonunu teknik direktör 'ın takımda kalmasını özellikle istediği 3 futbolcuyla açtıklarını söyledi.

Futbolculardan 'la 2+1, 'yla 3, 'le de 1 yıllık sözleşme imzaladıklarına değinen Çetin, "Ersun Yanal ile iştirak halinde transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Herkesin hayali olan takımı kurmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Deneyimli futbolcu Hakan Özmert, 'u yuvası gibi gördüğünü belirtti.

Kırmızı-beyazlı formayı giymekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren 36 yaşındaki oyuncu, "Geçen yıl yarım kalan hayalini tamamlamak için mücadele edeceğiz. İyi ki Antalyasporluyum." ifadelerini kullandı.

Savunma oyuncusu Eren Albayrak ise takımda aile ortamı olduğunu, elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğini kaydetti.

Bir diğer savunma oyuncusu Veysel Sarı da sözleşmenin iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.

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