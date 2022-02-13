Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor.
Antalya Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
Antalyaspor, ligde 25. haftaya 6 galibiyet, 7 beraberlik, 11 mağlubiyet sonucunda 25 puanla 17. sırada giriyor. VavaCars Fatih Karagümrük ise 33 puanla 11. sırada yer alıyor.
ANTALYASPOR - KARAGÜMRÜK İLK 11'LER
Antalyaspor: Diogo, Bünyamin, Floranus, Naldo, Kudriashov, Fredy, Hakan, Fernando, Doğukan, Ndao, Adriano
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Zukanovic, Luckassen, Bistrovic, Caner, Biglia, Toure, Emre Mor, Borini, Karamoh